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  • Stevige beat, pompende bas
  • Stevige beat, pompende bas
  • Stevige beat, pompende bas
  • Stevige beat, pompende bas
  • Stevige beat, pompende bas
  • Stevige beat, pompende bas

Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoons met microfoon

SHE3705BK/00

3.8
| (6) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Stevige beat, pompende bas
De uiterst kleine Philips MyJam Vibes-oordopjes met krachtige bas hebben ovale buisjes voor comfort en een onder vacuüm gemetalliseerde coating voor een fraai uiterlijk en extra bescherming.
Bekijk alle voordelen

Compact ontwerp met onder vacuüm gemetalliseerde bescherming

Stevige beat, pompende bas

  • Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde

  • Oortelefoon

3 verwisselbare rubberen oorcaps bieden een optimale pasvorm

3 verwisselbare rubberen oorcaps bieden een optimale pasvorm

Oorcaps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm

Ingebouwde microfoon schakelt tussen muziek en telefoongesprekken

Ingebouwde microfoon schakelt tussen muziek en telefoongesprekken

Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus altijd verbonden.

Glanzende, kleurrijke coating ziet er strak uit en biedt bescherming

Glanzende, kleurrijke coating ziet er strak uit en biedt bescherming

Een hoogwaardige, glanzende en kleurrijke coating creëert een strakke look en zorgt voor een extra beschermende laag.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

6

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

3
2

17/11/2016

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Dieses Produkt hat mich voll überzeugt

Diese Kopfhörer halten was sie versprechen und überzeugen durch ihren hohen Tragekomfort

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon

13/12/2016

Italia

Italia

piccolo è bello

Stavo cercando le cuffie per il mio nokia 640, che non allega le cuffie. Ne ho comperate almeno 4 diverse senza essere soddisfatto. Cercavo sopratutto la qualità dell'ascolto nella musica: stereo che sia stereo e qualità del sonno. Queste le ho ricevute con i punti Payback e sono le cuffie che cercavo. Ottime per l'ascolto della musica e per l'utilizzo di risposta al cellulare. Le ho fatte provare anche a mia moglie e mia figlia, sono stato bonariamente invitato a procurarle anche a loro.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3705WT Cuffie con microfono

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3705WT Cuffie con microfono

16/07/2017

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Ich bin zufrieden

Ich verwende diese Ohrstöpsel mit Mikrofon seit ca. einer Woche und kann nichts negatives darüber sagen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3705BK Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3705BK Kopfhörer mit Mikrofon

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