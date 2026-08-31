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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoons met microfoon

SHE3555BK/00

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart

Stevige beat, pompende bas

De uiterst kleine Philips Beamers-in-ear-koptelefoon met krachtige bas heeft ovale buisjes voor comfort.

Bekijk alle voordelen

Compact ontwerp

Stevige beat, pompende bas

  • Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde

  • Oortelefoon

Ovale geluidsbuis zorgt voor een ergonomisch comfortabele pasvorm

Ovale geluidsbuis zorgt voor een ergonomisch comfort door zich aan te passen aan de vorm van uw oor.

Ingebouwde microfoon schakelt tussen muziek en telefoongesprekken

Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus altijd verbonden.

Krachtige bas en helder geluid via efficiënte drivers

De Philips Vibes oordopjes hebben efficiënte drivers in een compact ontwerp. Ze passen perfect en geven tegelijkertijd helder geluid en diepe bassen.

Technische specificaties

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