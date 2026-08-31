ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Primaire afbeelding
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

1000 seriesOortelefoon met microfoon

SHE2405WT/00

Verkrijgbaar in

Blauw
Blauw
Roze/paars
Roze/paars
Wit
Wit
Zwart
Zwart

Uw muziek met uw stijl

Luister geheel in eigen stijl naar uw soundtracks. Deze in-ear-koptelefoon is verkrijgbaar in vier krachtige kleurenschema's en heeft een doorschijnende luidsprekerbehuizing met gekleurde kabels. Waarom zou u met de massa meegaan als u kunt opvallen?

Bekijk alle voordelen

Uw muziek met uw stijl

  • Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde

  • geïntegreerde microfoon

  • Wit

  • Oortelefoon

Oorcaps in small, medium en large voor een perfecte pasvorm

Ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking voor helder geluid

Geen hinderlijke echo meer als u een telefoongesprek voert. Met de akoestische echo-onderdrukking geniet u altijd van een heldere, ongestoorde verbinding.

Ovale akoestische buis. Comfort en passieve geluidsisolatie

De ovale akoestische buis van deze in-ear-koptelefoon biedt echt comfort waardoor u heerlijk van uw muziek kunt genieten. De koptelefoon biedt maximale passieve geluidsisolatie en u kunt kiezen uit verwisselbare rubberen oorcaps in drie maten voor een perfecte pasvorm.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen