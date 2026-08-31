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Niet meer leverbaar
SHE2405WT/00
Verkrijgbaar in
Uw muziek met uw stijl
Luister geheel in eigen stijl naar uw soundtracks. Deze in-ear-koptelefoon is verkrijgbaar in vier krachtige kleurenschema's en heeft een doorschijnende luidsprekerbehuizing met gekleurde kabels. Waarom zou u met de massa meegaan als u kunt opvallen?
Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde
geïntegreerde microfoon
Wit
Oortelefoon
Geen hinderlijke echo meer als u een telefoongesprek voert. Met de akoestische echo-onderdrukking geniet u altijd van een heldere, ongestoorde verbinding.
De ovale akoestische buis van deze in-ear-koptelefoon biedt echt comfort waardoor u heerlijk van uw muziek kunt genieten. De koptelefoon biedt maximale passieve geluidsisolatie en u kunt kiezen uit verwisselbare rubberen oorcaps in drie maten voor een perfecte pasvorm.
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