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Niet meer leverbaar

Cineos

SHD9100/05

5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

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Eenvoudiger afstemmen op ontvangstfrequentie met ATS

Als u op de handige afstemknop op de hoofdtelefoon drukt, wordt het microprosessor-circuit automatisch optimaal afgestemd op de zendfrequentie voor de best mogelijke ontvangst en een fantastische geluidskwaliteit.

Gemakkelijk op maat af te stellen hoofdband voor optimaal draagcomfort

Het oorkussen is gemakkelijk op maat af te stellen en sluit daarom goed aan op het oor. Hierdoor is de geluidskwaliteit optimaal.

In het docking station kunt u de ontvanger opbergen en opladen

De handigste manier om uw ontvanger na gebruik op te bergen. Tegelijkertijd wordt de ontvanger opgeladen, zodat hij weer klaar is voor gebruik.

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Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

20/09/2011

Nederland

Nederland

Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

20/09/2011

Nederland

Nederland

Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

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