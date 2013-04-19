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Niet meer leverbaar

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

SHC8525/00

3.9

| (31) Reviews & awards

Geweldige draadloze muziek

De vrijheid om in uw hele huis van muziek te genieten. Dankzij de HiFi-geluidsreproductie biedt deze stereohoofdtelefoon het ultieme persoonlijke gebruiksgemak.

Bekijk alle voordelen

Geweldige draadloze muziek

  • Oplaadstation

  • FM-transmissie

De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming

De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming

De luidspreker van 40 mm is gemaakt van samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare vervorming weergeeft.

3 standen voor een betere pasvorm en basprestaties

Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.

In het docking station kunt u de ontvanger opbergen en opladen

De handigste manier om uw ontvanger na gebruik op te bergen. Tegelijkertijd wordt de ontvanger opgeladen, zodat hij weer klaar is voor gebruik.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

31

Reviews & awards

19/04/2013

Nederland

Nederland

Top geluid!

Erg goede koptelefoon met een geweldig geluid voor eigenlijk elke soort muziek.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones

20/05/2012

Nederland

Nederland

De aanduiding dat de koptelefoon accu bijna leeg is middels een flikkering van het aan lampje is prettig.

De koptelefoon heeft een aan en uit-knop die met mijn nagels alleen bereikbaar is. Het zou daarin alleen verbeterd kunnen worden. Verder is de koptelefoon zeer aanbevelings waardig. Geluid is uitstekend en de koptelefoon is makkelijk oplaadbaar in zijn basis station. Ook een verbetering zou zijn dat er een melding was van dat de accu weer vol is. Waarom kan hetgeen ik hierboven genoemd heb bij bijvoorbeeld bij een mobiele telefoon wel en bij de koptelefoon niet?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones

24/03/2010

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones

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