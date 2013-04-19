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Niet meer leverbaar
SHC8525/00
Geweldige draadloze muziek
De vrijheid om in uw hele huis van muziek te genieten. Dankzij de HiFi-geluidsreproductie biedt deze stereohoofdtelefoon het ultieme persoonlijke gebruiksgemak.
Oplaadstation
FM-transmissie
De luidspreker van 40 mm is gemaakt van samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare vervorming weergeeft.
Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.
De handigste manier om uw ontvanger na gebruik op te bergen. Tegelijkertijd wordt de ontvanger opgeladen, zodat hij weer klaar is voor gebruik.
3.9
van 5
31
Reviews & awards
Linda123
19/04/2013
Nederland
Top geluid!
Erg goede koptelefoon met een geweldig geluid voor eigenlijk elke soort muziek.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Jos9857
20/05/2012
Nederland
De aanduiding dat de koptelefoon accu bijna leeg is middels een flikkering van het aan lampje is prettig.
De koptelefoon heeft een aan en uit-knop die met mijn nagels alleen bereikbaar is. Het zou daarin alleen verbeterd kunnen worden. Verder is de koptelefoon zeer aanbevelings waardig. Geluid is uitstekend en de koptelefoon is makkelijk oplaadbaar in zijn basis station. Ook een verbetering zou zijn dat er een melding was van dat de accu weer vol is. Waarom kan hetgeen ik hierboven genoemd heb bij bijvoorbeeld bij een mobiele telefoon wel en bij de koptelefoon niet?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Iapi
24/03/2010
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones