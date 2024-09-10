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Niet meer leverbaar
SHC2000/10
Draadloos genieten met infraroodtransmissie
Met de draadloze TV-hoofdtelefoon van Philips kunt u uw favoriete programma's ongestoord volgen. Geniet van langdurig comfort dankzij de zelfinstellende binnenhoofdband.
Voor over het oor
Zwart
Met draadloze IR-transmissie bent u bevrijd van gedoe met kabels.
Doordat er een zeer hoge frequentiemodulatie (RF) voor de transmissieverbinding wordt gebruikt, bent u verzekerd van een scherpe en duidelijke ontvangst.
De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.
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3.7
van 5
15
Reviews & awards
Bb secret
10/09/2024
France
Très bon casque
Confortable, léger, doux, fonctionne parfaitement, durabilité
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless hi-fi headphones
Datum gebruik 2023-09-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless hi-fi headphones
Datum gebruik 2023-09-10
Nonna29
05/02/2013
Italia
Alta qualità e semplicità d'uso
La cuffia wireless SHC2000/10 costituisce un eccellente prodotto con elevato rapporto qualità/prezzo. E' leggera e maneggevole, ideale anche per persone anziane. Il dispositivo a infrarossi è diretto e sensibile, l'audio nitido e senza distorsioni, regolabile sia attraverso la funzione "volume cuffia" sulla TV, sia direttamente sull'auricolare destro mediante una rotellina con ampia escursione tra minimo e massimo. Non esclude l'audio della TV che può essere pertanto regolato in modo indipendente. La ricaricabilità delle batterie, attraverso un semplice cavetto da collegare al sensore ad infrarossi, rende il prodotto ancor più conveniente. In uso da meno di un mese, se ne può dare già un giudizio più che positivo.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless Headphone
Stevethetaxi
25/07/2012
United Kingdom
Great headphones.
Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless Headphone