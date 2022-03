Zowel digitale als analoge TV-signalen ontvangen

Deze antenne met versterker met een laag ruisniveau en variabele versterking is ontworpen voor optimale ontvangst van analoge en digitale signalen. De antenne is geschikt voor 230 - 240 V of 12 V DC en is ideaal voor gebruik in huis of in een boot, caravan of camper. Bekijk alle voordelen