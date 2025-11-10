Zoektermen

0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

      Avent SCF603/50 Breast milk storage bags

      SCF603/50

      Dit product is helaas niet meer beschikbaar

      Vergelijkbare producten

      Alle Bewaarflessen voor moedermelk weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Dit product
      SCF603/50 Breast milk storage bags
      - {discount-value}

      SCF603/50 Breast milk storage bags

      totaal

      recurring payment

      Veilige, lekvrije dubbele ritssluiting

      Veilige, lekvrije dubbele ritssluiting

      Veilige, lekvrije dubbele ritssluiting om je moedermelk veilig te bewaren

      Voorgesteriliseerde zak met manipulatiebestendige verzegeling

      Voorgesteriliseerde zak met manipulatiebestendige verzegeling

      Verzegeling geeft aan dat de voorgesteriliseerde zak niet is geopend voor het eerste gebruik, voor volledige hygiëne

      Vriezerbestendig met versterkte naden en dubbellaagse zak

      Vriezerbestendig met versterkte naden en dubbellaagse zak

      Versterkte zijnaden en dubbellaags materiaal zodat je zeker weet dat je moedermelk veilig kan worden bewaard in de vriezer of koelkast

      Brede opening voor eenvoudig vullen en uitschenken

      Brede opening voor eenvoudig vullen en uitschenken

      Door de brede en stevige opening van de zak kun je deze gemakkelijk vullen met moedermelk en moedermelk uitschenken

      Door het stevige ontwerp van deze zak blijft deze zelf staan

      Door het stevige ontwerp van deze zak blijft deze zelf staan

      Door het stevige ontwerp van deze zak blijft deze zelf staan en door de brede en stevige opening van de zak kun je deze gemakkelijk vullen met moedermelk en moedermelk uitschenken

      Zakken kunnen plat liggen voor eenvoudig opbergen

      Zakken kunnen plat liggen voor eenvoudig opbergen

      Zakken kunnen plat liggen voor eenvoudig opbergen in de vriezer of koelkast

      Deze zak is gemaakt van BPA-vrij materiaal

      Deze zak is gemaakt van BPA-vrij materiaal

      Deze zak is gemaakt van BPA-vrij materiaal

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      Terug naar boven

      Exclusieve aanbiedingen, speciaal voor u


      Een gezonde levensstijl begint hier. Meld je aan om te starten.

      € 10 korting op uw eerste aankoop.*

      Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.

      Tips voor een gezonde levensstijl.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      * Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.
      Wat betekent dit?
      *Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.

      Snelkoppelingen

      Online store-ondersteuning
      Abonneer en bespaar
      Bestelling zoeken
      Over Philips
      Algemene voorwaarden
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.