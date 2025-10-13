Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
4.7
van 5
733
Reviews & awards
99%
beveelt dit product aan
13/10/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne spenen met bewaarbakje en uitkookbakje
Heel fijne speen! Vooral nu ons kindje verkouden is, is deze speen ideaal: hij zit niet tegen haar neus aan, maar juist mooi een stukje eronder, wat het ademen makkelijker maakt. Er zit ook een superhandig bakje bij, waarin je de speentjes kunt uitkoken én hygiënisch kunt meenemen zonder dat ze vies worden. Het enige kleine verbeterpuntje zou zijn als de speen glow-in-the-dark was, zodat ze ‘s nachts makkelijker zelf haar speentje terug kan vinden.
Voordelen
Fijne speen dat niet tegen de neus aanzit, superhandig bakje waarin je de speentjes kunt uitkoken én hygiënisch kunt meenemen zonder dat ze vies worden.
Nadelen
Het is geen glow-in-the-dark speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft
Nuri Oguz Cinar
07/10/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Comfortabele en duurzame speen voor gevoelige huid
Ik heb deze speentjes ontvangen om te testen en ben erg tevreden. Ze zijn superzacht, veroorzaken geen rode plekjes en hebben een fijne orthodontische vorm. De 80% plantaardige materialen en het handige sterilisatiehoesje zijn mooie extra’s. Het is duurder dan normale speentjes, maar de kwaliteitsverschil merk je wel meteen en is het zeker waard.
Voordelen
Zacht, huidvriendelijk en duurzaam
Nadelen
Duurder dan andere merken
Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft
Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft
Aqua planer
04/10/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Super speen!
Nav onze moeizame zoektocht, toch de topper gevonden
Voordelen
Altijd dezelfde kunnen gebruiken, en hij neemt altijd genoegen met deze!
Nadelen
Hij neemt geen genoegen meer met een ander
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft