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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF220/23 ultra soft pacifier

SCF220/23

4.7
| (733) Reviews & awards | 99% beveelt dit product aan
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4.7

van 5

733

Reviews & awards

99%

beveelt dit product aan

13/10/2025

Nederland

Nederland

Fijne spenen met bewaarbakje en uitkookbakje

Heel fijne speen! Vooral nu ons kindje verkouden is, is deze speen ideaal: hij zit niet tegen haar neus aan, maar juist mooi een stukje eronder, wat het ademen makkelijker maakt. Er zit ook een superhandig bakje bij, waarin je de speentjes kunt uitkoken én hygiënisch kunt meenemen zonder dat ze vies worden. Het enige kleine verbeterpuntje zou zijn als de speen glow-in-the-dark was, zodat ze ‘s nachts makkelijker zelf haar speentje terug kan vinden.

Voordelen

Fijne speen dat niet tegen de neus aanzit, superhandig bakje waarin je de speentjes kunt uitkoken én hygiënisch kunt meenemen zonder dat ze vies worden.

Nadelen

Het is geen glow-in-the-dark speen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft

07/10/2025

Nederland

Nederland

Comfortabele en duurzame speen voor gevoelige huid

Ik heb deze speentjes ontvangen om te testen en ben erg tevreden. Ze zijn superzacht, veroorzaken geen rode plekjes en hebben een fijne orthodontische vorm. De 80% plantaardige materialen en het handige sterilisatiehoesje zijn mooie extra’s. Het is duurder dan normale speentjes, maar de kwaliteitsverschil merk je wel meteen en is het zeker waard.

Voordelen

Zacht, huidvriendelijk en duurzaam

Nadelen

Duurder dan andere merken

Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft

Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft

04/10/2025

Nederland

Nederland

Super speen!

Nav onze moeizame zoektocht, toch de topper gevonden

Voordelen

Altijd dezelfde kunnen gebruiken, en hij neemt altijd genoegen met deze!

Nadelen

Hij neemt geen genoegen meer met een ander

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft

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