Helpt je het huilen van je baby te begrijpen

Wil je weten of je baby moe, winderig of hongerig is, zich ongemakkelijk of geïrriteerd voelt? Onze monitor signaleert en vertaalt het huilen met behulp van een wetenschappelijk bewezen algoritme. Je krijgt de eerste 3 maanden** gratis toegang via de app, wat betekent dat je extra hulp krijgt in die eerste overrompelende fase na de geboorte van je baby.