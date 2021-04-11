De handset is makkelijk in gebruik met een simpele bediending, het scherm is van een goed formaat met zeer helder scherm heel de dag en nacht. Door de eco modus kun je er lang mee doen voordat hij leeg is en heeft hij een uitstekend bereik door het hele huis. De babycam is makkelijk te plaatsen zowel op de poot of te monteren aan de wand en verstelbaar. Het geluid is super helder en in veel verschillende opties te gebruiken door de gevoeligheidsregeling. De vele opties voor slaapliedjes en het nachtlampje is ideaal voor het vinden van de rust voor onze babys. Met de drukte van een tweeling is deze babyfoon zeer geschikt voor het monitoren van de babykamer en kunnen wij met een gerust hart van onze nachtrust genieten. Een echte aanrader!