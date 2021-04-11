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        Niet meer leverbaar

        Philips AventBaby monitor SCD841/26 Digital Video Baby Monitor

        SCD871/26

        3.8
        | (298) Reviews & awards
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        3.8

        van 5

        298

        Reviews & awards

        11/04/2021

        Nederland

        Nederland

        Goede babyfoon van hoge kwaliteit

        De babyfoon is makkelijk te installeren, heeft scherp beeld en goed geluid.

        Voordelen

        Makkelijk te installeren, goed beeld, scherp geluid

        Nadelen

        Geen Nederlandse taal als installatie

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon

        06/04/2021

        Nederland

        Nederland

        Baby monitor met geweldig beeld en geluid.

        Zelfs gebruikt voor mijn zieke moeder , gaf haar veel rust.

        Voordelen

        Op afstand nog zeer helder beeld, geluid zeer duidelijk.

        Nadelen

        geen

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon

        31/03/2021

        Nederland

        Nederland

        Super fijne videobabyfoon

        Wij hebben de videobabyfoon nu twee weken in gebruik en hij bevalt erg goed. Fijn om op het grote scherm te kunnen zien hoe ons zoontje slaapt. Het beeld is heel helder en de batterijduur is met ongeveer 10 uur erg goed. De overige functies (temperatuur, nachtlampje, muziekje en nachtlampje) zijn erg handig.

        Voordelen

        Goed en helder beeld, makkelijk in gebruik, goede batterijduur en goed bereik.

        Nadelen

        Geluid kan beter.

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon

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