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Niet meer leverbaar
SCD861/26
3.8
van 5
298
Reviews & awards
SmitAssen
11/04/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Goede babyfoon van hoge kwaliteit
De babyfoon is makkelijk te installeren, heeft scherp beeld en goed geluid.
Voordelen
Makkelijk te installeren, goed beeld, scherp geluid
Nadelen
Geen Nederlandse taal als installatie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon
de Korte
06/04/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Baby monitor met geweldig beeld en geluid.
Zelfs gebruikt voor mijn zieke moeder , gaf haar veel rust.
Voordelen
Op afstand nog zeer helder beeld, geluid zeer duidelijk.
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon
MBlank123
31/03/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Super fijne videobabyfoon
Wij hebben de videobabyfoon nu twee weken in gebruik en hij bevalt erg goed. Fijn om op het grote scherm te kunnen zien hoe ons zoontje slaapt. Het beeld is heel helder en de batterijduur is met ongeveer 10 uur erg goed. De overige functies (temperatuur, nachtlampje, muziekje en nachtlampje) zijn erg handig.
Voordelen
Goed en helder beeld, makkelijk in gebruik, goede batterijduur en goed bereik.
Nadelen
Geluid kan beter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon