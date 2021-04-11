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Niet meer leverbaar

Philips AventBaby monitor SCD841/26 Digital Video Baby Monitor

SCD861/26

3.8
| (298) Reviews & awards
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3.8

van 5

298

Reviews & awards

11/04/2021

Nederland

Nederland

Goede babyfoon van hoge kwaliteit

De babyfoon is makkelijk te installeren, heeft scherp beeld en goed geluid.

Voordelen

Makkelijk te installeren, goed beeld, scherp geluid

Nadelen

Geen Nederlandse taal als installatie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon

06/04/2021

Nederland

Nederland

Baby monitor met geweldig beeld en geluid.

Zelfs gebruikt voor mijn zieke moeder , gaf haar veel rust.

Voordelen

Op afstand nog zeer helder beeld, geluid zeer duidelijk.

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon

31/03/2021

Nederland

Nederland

Super fijne videobabyfoon

Wij hebben de videobabyfoon nu twee weken in gebruik en hij bevalt erg goed. Fijn om op het grote scherm te kunnen zien hoe ons zoontje slaapt. Het beeld is heel helder en de batterijduur is met ongeveer 10 uur erg goed. De overige functies (temperatuur, nachtlampje, muziekje en nachtlampje) zijn erg handig.

Voordelen

Goed en helder beeld, makkelijk in gebruik, goede batterijduur en goed bereik.

Nadelen

Geluid kan beter.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon

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