ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Primaire afbeelding
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

Draagbare luidspreker

SBM100ORG/00

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Uw alles-in-een draagbare luidspreker

Geniet van uw muziek via de Philips alles-in-een draagbare luidspreker. Speel uw favoriete nummers af via een MicroSD-kaart of de AUX-ingang. De luidspreker met wOOx™-technologie is compact en wordt geleverd met een oplaadbare batterij en in diverse kleuren.

Bekijk alle voordelen

Uw alles-in-een draagbare luidspreker

  • Oranje

AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

Compact en mobiel

Uitgangsvermogen van 1,5 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 1,5 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

27/10/2014

Italia

Italia

Buona funzionalità generale

Apparecchio funzionale. Audio veramente potente, viste le dimensioni. Buona la lettura dei file musicale da micro SD. Buona la superfice anti graffio e la tonalità del colore. Forse l'indicazione sui tasti funzione, dovrebbe essere di un colore diverso da quello dell'aparecchio.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBM100ORG Altoparlante portatile

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBM100ORG Altoparlante portatile

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen