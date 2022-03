LCD-scherm met achtergrondverlichting voor in het donker

Achtergrondverlichting is een functie waarbij het LCD-scherm of toetsenpaneel wordt verlicht wanneer het donker is. De twee meest voorkomende typen achtergrondverlichting zijn LED en EL (elektroluminiscent). Achtergrondverlichting met LED's op afstandsbedieningen zijn normaal gesproken helder maar ongelijk verdeeld met een gele of groene kleur, terwijl EL-schermen egaal zijn met witblauwe, witte of groene schaduwen.