Muziek wordt nog leuker

De GoGEAR MiniDot is groots in plezier, ongelofelijk klein in omvang en verkrijgbaar in allerlei spetterende kleuren. Dankzij de geïntegreerde clip draagt u hem gewoon als accessoire, terwijl de LED- en geluidsindicators zorgen voor gemakkelijke navigatie. Opladen is zo gebeurd dankzij FastCharge. Bekijk alle voordelen