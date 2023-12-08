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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SA3CNT16K/12
Niet meer leverbaar
Snelstartgids
Bepalingen en voorwaarden
De geheugencapaciteit van de Philips-speler is kleiner dan vermeld.
Hoe lang moet ik de GoGear voor het eerste gebruik opladen?
Ondersteunt mijn Philips-speler DRM-bestanden?
Is het belangrijk de originele kabel te gebruiken voor mijn Philips-speler?
Hoe kan ik problemen met mijn speler zoveel mogelijk beperken?
De bladwijzerfunctie in audioboeken gebruiken.
Firmwareversie van mijn Philips-speler controleren.
Hoe kan ik mijn Philips-GoGear schoonmaken?
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product