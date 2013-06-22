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Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Wet & dry electric shaver

RQ1285/21

4.2

| (37) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan

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Recensies

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4.2

van 5

37

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

2

22/06/2013

Nederland

Nederland

Apparaat gebruiksvriendelijk

Het is een makkelijk te gebruiken scheerapparaat. De vormgeving is mooi. Het ligt makkelijk in de hand. Ook het schoonmaken is snel gedaan onder de kraan. De prijs kwaliteitsverhouding is goed.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren

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25/10/2015

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Der Scherkopf passt sich super den Konturen an.

Die Bedienung ist sehr gut. Das Aufladen und die Reinigung sind einfach und effektiv.

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Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

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20/11/2014

Deutschland

Deutschland

Der Beste nach 25 Jahren rasieren

Ich hatte seit meinem 16. Lebensjahr aufgrund meines relativ starken Bartwuchses immer einen Philishave, wobei der erste knapp 17 Jahre, der 2.te jetzt ca. 7 Jahre hielt. Leider wird sich die Ladeelektronik langsam aber sicher verabschieden. Somit habe ich mich umgeschaut und den 1285/21 aufgrund einer Geschäftsauflösung zu einem guten Preis bekommen. Die Überraschung, als ich ihn das erste mal mit Rasiergel benutzte, war enorm. Ergebnis ist praktisch so gut wie gleich wie mit einem marktführenden Nass - Klingenrasierer. Präzise auch im Bereich unter dem Kinn, wo die älteren Modelle niemals diese Qualität erreichten. Die Lautstärke des Rasierers überraschte mich ebenso. Ich hatte noch nie einen so leisen E-Rasierer in der Hand. Weiters fasziniert mich die Reinigungsstation, die ebenso ein Grund für dieses Modell war. Die bisherigen Rasierer waren noch nie so gut gereinigt worden. Mit heissem Wasser alleine wie bisher ist doch nicht alles. Und bei der Reinigungprozedur etwas zuzuschauen hat auch irgendwie was. :-) Also an Männer mit starkem Bartwuchs - Ich kann dieses Gerät nur empfehlen. Es ist nicht das günstigste, aber es lohnt sich.

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Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

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