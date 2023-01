Ultralichtgewicht strijkijzer voor eenvoudig verticaal stomen

Het strijkijzer is verbluffend licht en prettig in gebruik. Het glijdt moeiteloos over uw kledingstukken en vermindert de belasting van uw pols. Door het minimale gewicht van slechts 800 g is het strijkijzer ook handig om gordijnen en hangende kleding verticaal te stomen.