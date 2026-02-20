Dit product komt in aanmerking voor btw-vrijstelling
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis
Al uw behoeften voorzien in één aankoop
Bundelprijs
Dit overslaan
Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:
Accessoires toevoegen
Dit product
- {discount-value}
Philips Airfryer 5000 Stoomfunctie 7,2L
Airfryers
totaal
recurring payment
Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!
Stomen, Airfryen of SteamFryen!
Stoomtechnologie voor meer voedingsstoffen
De SteamFry-functie combineert Stoom en Airfryen voor knapperige én sappige resultaten.
Automatische SteamClean-functie voor eenvoudige reiniging
De mand steunt op een uittrekbare rail, zo schuift hij makkelijk in en uit de Airfryer.
RapidAir Plus-technologie voor gelijkmatig bereide maaltijden
Stoom tot perfectie voor een malse, smaakvolle textuur
Luchtige dumplings, malse groenten en sappige vis, allemaal bereid in onze Airfryer met Stoomfunctie. De stoom voegt precies genoeg vocht toe zonder dat het eten klef wordt, zodat tot 87% van de voedingsstoffen behouden blijft.****
Knapperig aan de buitenkant, sappig aan de binnenkant – De kracht van Steamfry
Ervaar het beste van twee werelden: tegelijk Airfryen en Stomen voor een goudbruine, knapperige buitenkant en een sappige, malse binnenkant. Perfect voor dumplings, gyoza, kaneelbroodjes, knapperig brood, sappige kip en groenten van topkwaliteit. Perfect gaar, nooit meer aanbranden – alleen heerlijke resultaten.******
Eenvoudig schoonmaken
Dankzij de automatische SteamClean-functie is vet in de mand eenvoudig te verwijderen.
EasySlide Rail ontworpen voor veiliger, gemakkelijker uittrekken van de mand
Of je nu maar één hand vrij hebt of snel toegang nodig hebt tijdens het koken, onze gepatenteerde EasySlide Rail-technologie******* maakt het controleren, schudden of toevoegen van ingrediënten eenvoudiger dan ooit. De mand schuift soepel en blijft altijd rechtop en stabiel op de rails, voor een veiligere en soepelere kookervaring dan wanneer u de mand op het aanrecht zou plaatsen.
Kook sneller, altijd met perfecte resultaten
Nooit meer aanbranden of ongaar. RapidAir Plus blaast hete lucht met hoge snelheid door en rondom het voedsel, voor een gelijkmatiger en sneller resultaat, zodat je meer ingrediënten tegelijk kunt bereiden.***. Voor perfect gegaarde maaltijden met tot 90% minder vet.*
De ideale capaciteit, afgestemd op jouw dagelijkse culinaire behoeften.
Bereidt tot 1,4 kg groenten, 10 drumsticks, 6 zalmfilets of 9 muffins.
Houd je gerechten in de gaten zonder de mand te hoeven uitnemen!
Geen giswerk meer: bekijk het kookproces door het venster en zie wanneer het perfect gaar is.
Keramische coating
Onze coating van de nieuwste generatie is PFAS-vrij: antiaanbaklaag, duurzaam, krasbestendig oppervlak en gemakkelijk schoon te maken.
Een hele nieuwe wereld aan variatie
Ontdek 21 manieren om te koken, van bakken en grillen tot stomen en opwarmen. Instellingen gaan zo laag als 40 °C en tot 24 uur voor drogen en fermentatie.
Eindeloze inspiratie met de HomeID-app
Leer koken met de Airfryer - Ontdek eindeloos veel heerlijke recepten met eenvoudige stapsgewijze begeleiding. *****
Compact en praktisch: voorzien van een afneembaar waterreservoir.
Wanneer stomen niet nodig is, verwijdert u eenvoudig het reservoir om ruimte te besparen op uw aanrecht.
Kook sneller, bespaar tijd en energie
Kook tot 50% sneller en bespaar tot 70% energie wanneer u kookt met de Philips Steam Airfryer in plaats van de oven.**
Stille werking
Stil tijdens gebruik - geniet van een gesprek of muziek terwijl de Airfryer stoomt, grilt en bakt.
*Vergeleken met frietjes bereid in een conventionele frituurpan
**Gebaseerd op interne labmetingen, Philips Airfryers; bereiding van kipfilet (160 °C zonder voorverwarmen) of zalmfilet (200 °C, zonder voorverwarmen) vs. gebruik van een oven van energieklasse A. Exacte percentages kunnen per product variëren.
***vs Philips Airfryers met RapidAir-technologie
****Externe labmeting, gebaseerd op vitamine C-gehalte in broccoli.
*****Het aantal recepten verschilt mogelijk per land
******Vergelijking gebaseerd op het bereiden van een hele kip gedurende 80 minuten met stoom- & airfryerfunctie vs airfryerfunctie
******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).