      Philips Airfryer 5000 Stoomfunctie 7,2L Airfryers

      NA547/07

      Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!

      Geniet van heerlijke maaltijden: van luchtige gestoomde bao buns tot knapperige kip en sappige zalm. Ontdek een wereld aan nieuwe texturen met de Philips Airfryer 5000-serie met stoom.

      Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!

      Stomen, Airfryen of SteamFryen!

      • Stoomtechnologie voor meer voedingsstoffen
      • De SteamFry-functie combineert Stoom en Airfryen voor knapperige én sappige resultaten.
      • Automatische SteamClean-functie voor eenvoudige reiniging
      • De mand steunt op een uittrekbare rail, zo schuift hij makkelijk in en uit de Airfryer.
      • RapidAir Plus-technologie voor gelijkmatig bereide maaltijden
      Stoom tot perfectie voor een malse, smaakvolle textuur

      Stoom tot perfectie voor een malse, smaakvolle textuur

      Luchtige dumplings, malse groenten en sappige vis, allemaal bereid in onze Airfryer met Stoomfunctie. De stoom voegt precies genoeg vocht toe zonder dat het eten klef wordt, zodat tot 87% van de voedingsstoffen behouden blijft.****

      Knapperig aan de buitenkant, sappig aan de binnenkant – De kracht van Steamfry

      Knapperig aan de buitenkant, sappig aan de binnenkant – De kracht van Steamfry

      Ervaar het beste van twee werelden: tegelijk Airfryen en Stomen voor een goudbruine, knapperige buitenkant en een sappige, malse binnenkant. Perfect voor dumplings, gyoza, kaneelbroodjes, knapperig brood, sappige kip en groenten van topkwaliteit. Perfect gaar, nooit meer aanbranden – alleen heerlijke resultaten.******

      Eenvoudig schoonmaken

      Eenvoudig schoonmaken

      Dankzij de automatische SteamClean-functie is vet in de mand eenvoudig te verwijderen.

      EasySlide Rail ontworpen voor veiliger, gemakkelijker uittrekken van de mand

      EasySlide Rail ontworpen voor veiliger, gemakkelijker uittrekken van de mand

      Of je nu maar één hand vrij hebt of snel toegang nodig hebt tijdens het koken, onze gepatenteerde EasySlide Rail-technologie******* maakt het controleren, schudden of toevoegen van ingrediënten eenvoudiger dan ooit. De mand schuift soepel en blijft altijd rechtop en stabiel op de rails, voor een veiligere en soepelere kookervaring dan wanneer u de mand op het aanrecht zou plaatsen.

      Kook sneller, altijd met perfecte resultaten

      Kook sneller, altijd met perfecte resultaten

      Nooit meer aanbranden of ongaar. RapidAir Plus blaast hete lucht met hoge snelheid door en rondom het voedsel, voor een gelijkmatiger en sneller resultaat, zodat je meer ingrediënten tegelijk kunt bereiden.***. Voor perfect gegaarde maaltijden met tot 90% minder vet.*

      De ideale capaciteit, afgestemd op jouw dagelijkse culinaire behoeften.

      De ideale capaciteit, afgestemd op jouw dagelijkse culinaire behoeften.

      Bereidt tot 1,4 kg groenten, 10 drumsticks, 6 zalmfilets of 9 muffins.

      Houd je gerechten in de gaten zonder de mand te hoeven uitnemen!

      Houd je gerechten in de gaten zonder de mand te hoeven uitnemen!

      Geen giswerk meer: bekijk het kookproces door het venster en zie wanneer het perfect gaar is.

      Keramische coating

      Keramische coating

      Onze coating van de nieuwste generatie is PFAS-vrij: antiaanbaklaag, duurzaam, krasbestendig oppervlak en gemakkelijk schoon te maken.

      Een hele nieuwe wereld aan variatie

      Een hele nieuwe wereld aan variatie

      Ontdek 21 manieren om te koken, van bakken en grillen tot stomen en opwarmen. Instellingen gaan zo laag als 40 °C en tot 24 uur voor drogen en fermentatie.

      Eindeloze inspiratie met de HomeID-app

      Eindeloze inspiratie met de HomeID-app

      Leer koken met de Airfryer - Ontdek eindeloos veel heerlijke recepten met eenvoudige stapsgewijze begeleiding. *****

      Compact en praktisch: voorzien van een afneembaar waterreservoir.

      Compact en praktisch: voorzien van een afneembaar waterreservoir.

      Wanneer stomen niet nodig is, verwijdert u eenvoudig het reservoir om ruimte te besparen op uw aanrecht.

      Kook sneller, bespaar tijd en energie

      Kook sneller, bespaar tijd en energie

      Kook tot 50% sneller en bespaar tot 70% energie wanneer u kookt met de Philips Steam Airfryer in plaats van de oven.**

      Stille werking

      Stille werking

      Stil tijdens gebruik - geniet van een gesprek of muziek terwijl de Airfryer stoomt, grilt en bakt.

      Technische specificaties

      • Land van herkomst

        Geproduceerd in
        China

      • Technische specificaties

        Vermogen
        2000 W
        Voltage
        220-240 V
        Frequentie
        50 Hz
        Aantal in verpakking
        1
        Batterij product
        Nee

      • Algemene specificaties

        Hoofdmateriaal
        Metaal
        Secundair materiaal
        Plastic
        Kleur
        Goud
        Capaciteit
        7,2L
        Hittebestendig
        Ja
        Antislipvoetjes
        Ja
        Transparant deksel
        Ja
        Interface
        Digitaal
        Snoerlengte
        1 m
        Snoeropbergsysteem
        Nee
        Warmhoudfunctie
        Ja
        Programma's
        12
        Bereidingsmethoden
        Airfryen, stomen, roosteren, grillen, bakken, eenpansgerecht, roerbakken, sauteren, bereiden vanuit bevroren staat, opwarmen, ontdooien, dehydrateren, roosteren, warmhouden, stoven, fermenteren, konfijten.
        Aantal manden
        1
        Verwijderbare mand
        Ja
        Tijdsbereik
        0 min – 24 uur
        Temperatuurbereik
        40 - 200 °C
        Bediening op afstand
        Nee
        Technologie
        RapidAir Plus
        Geïntegreerde aan-uitschakelaar
        Ja
        Automatische uitschakeling
        Ja
        Instelbare thermostaat
        Ja
        Aan-uitlampje
        Ja
        Handvat dat niet heet wordt
        Ja
        Vaatwasmachinebestendig
        Ja
        Temperatuurindicator
        Ja
        Coolwall-behuizing
        Ja
        Maximale temperatuur (°C)
        200 °C
        Gerelateerde accessoires 1
        Grillset
        Gerelateerde accessoires 2
        Bakset
        Keramische buitenlaag
        Ja
        Garantie
        2 jaar
        Enkele of dubbele mand
        Enkele mand
        Connectiviteit
        Nee

      • Gewicht en afmetingen

        Lengte van het product
        457 mm
        Breedte van het product
        334 mm
        Hoogte van het product
        320 mm
        Gewicht van het product
        8,9 kg
        Afmetingen van het product
        457×334×320 mm
        Lengte van de verpakking
        520 mm
        Breedte van de verpakking
        372 mm
        Hoogte van de verpakking
        370 mm
        Gewicht van de verpakking
        2,2 kg
        Afmetingen van de verpakking
        520×372×370 mm

      • Duurzaamheid

        Verpakking
        Duurzame verpakking
        Handmatig
        100% recyclebaar

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      • *Vergeleken met frietjes bereid in een conventionele frituurpan
      • **Gebaseerd op interne labmetingen, Philips Airfryers; bereiding van kipfilet (160 °C zonder voorverwarmen) of zalmfilet (200 °C, zonder voorverwarmen) vs. gebruik van een oven van energieklasse A. Exacte percentages kunnen per product variëren.
      • ***vs Philips Airfryers met RapidAir-technologie
      • ****Externe labmeting, gebaseerd op vitamine C-gehalte in broccoli.
      • *****Het aantal recepten verschilt mogelijk per land
      • ******Vergelijking gebaseerd op het bereiden van een hele kip gedurende 80 minuten met stoom- & airfryerfunctie vs airfryerfunctie
      • ******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).
