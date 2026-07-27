2 gestapelde manden, dubbele capaciteit

Extra grote gestapelde Airfryer van 10 liter met twee manden van 5 liter. Onze gezins-Airfryer kan met gemak tot wel 1,4 kg friet, 2 kg groenten of 24 kipdrumsticks aan. In elke mand van 5 liter past bovendien gemakkelijk een hele kip van 1,2 kg.