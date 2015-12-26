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Niet meer leverbaar
MCM2050/12
Geluidssysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Audioplezier uit meerdere bronnen. Luister naar de muziek op MP3-CD's en de radio of op draagbare apparaten via MP3 Link en USB Direct. Dit slanke en modern vormgegeven Philips MCM2050/12-microgeluidssysteem past in elk interieur.
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.
Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.
3.6
van 5
29
Reviews & awards
jowe
26/12/2015
Deutschland
gute Mini Stereoanlage
Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2050 Mini-Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2050 Mini-Stereoanlage
09/01/2012
Deutschland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2050 Mini-Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2050 Mini-Stereoanlage
DV62
09/08/2016
Italia
Geverifieerde koper
prodotto ottimale
Lettore CD dal design attuale con utilizzo semplice. Ottimo suono. Consigliato
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2050 Sistema musicale micro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2050 Sistema musicale micro