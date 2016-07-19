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Niet meer leverbaar

DVD Micro Theatre

MCD908/12

2.9

| (7) Reviews & awards

HiFi-geluid in een compacte oplossing

Het chique, compacte Philips DVD Micro Theatre MCD908 met HiFi-buizen vormt de beste match voor uw Flat TV. Tover uw huis om in een theater met een hoogwaardig geluid en geniet van films en JPEG-afbeeldingen met hoge resolutie.

Bekijk alle voordelen

HiFi-geluid in een compacte oplossing

  • Heritage Audio

Eersteklas HiFi-buizen voor een prachtig puur en natuurlijk geluid

Eersteklas HiFi-buizen voor een prachtig puur en natuurlijk geluid

Door de ingebouwde hifi-buizen hebt u nu de beschikking over het hoogwaardige geluid dat normaalgesproken alleen wordt geassocieerd met audiosystemen uit het allerduurste segment. De buizen zijn analoog en geven hierdoor een geluid dat beter door ons niet-lineaire gehoor kan worden verwerkt. Geluid uit een buis wordt minder vervormd en is beter omdat het helder, warm en levensecht klinkt.

Klasse 'D' digitale versterker voor betere geluidsprestaties

De Klasse 'D' digitale versterker neemt een analoog signaal, zet dit om in een digitaal signaal en versterkt dat digitaal. Het signaal gaat vervolgens door een demodulatiefilter voor de uiteindelijke uitvoer. De versterkte digitale uitvoer levert alle voordelen van digitale audio, inclusief verbeterde geluidskwaliteit. Daar komt bij dat vergeleken met de traditionele AB-versterkers de Klasse 'D' digitale versterker een efficiëntie heeft van meer dan 90%. Deze grote efficiëntie vertaalt zich in een krachtige versterker die weinig ruimte nodig heeft.

Neodymium ribbon-tweeter voor indrukwekkende en natuurgetrouwe audio

Neodymium ribbon-tweeter voor indrukwekkende en natuurgetrouwe audio

De neodymium ribbon-tweeter is een enkelpolige tweeter die dynamisch en scherp geluid geeft. Dit wordt vaak gebruikt in hoogwaardige audiosystemen om een natuurgetrouw geluid weer te geven. Conventionele kegels en dome-tweeters zijn gebaseerd op een directioneel bewegend spoelprincipe, terwijl de enkelpolige neodymium ribbon-tweeter hoge frequenties uitzendt in een volledig 180-gradenpatroon. Dit vergroot de breedte van het geluidsspectrum voor de hogere tonen drastisch, breidt de ideale luisterplaats uit en levert rijk, kristalhelder en natuurlijk geluid, zelfs van compacte audiosystemen.

Technische specificaties

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Recensies

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2.9

van 5

7

Reviews & awards

2

19/07/2016

Deutschland

Deutschland

Premium Hifi

Danke, Philips, dass ihr euch wieder zu euren Wurzeln bekennt. Das Hifi-System ist in Preis, Ausstattung und Klang unschlagbar. Ich habe den Verstärker (LS-Anschlüsse) über einen LS zu Chinch-Adapter an meine Fidelio Soundsphere DS9800W angeschlossen (Aktivlautsprecher) und beide harmonieren miteinander, dass man die Musik neu erlebt. Ein Gefühl wie im Konzertsaal. Aber auch ohne die Aktivlautsprecher überzeugt dieses System mit den mitgelieferten Lautsprechern (Bändchenhochtöner). Ganz großes Kino!

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Deze review is gemaakt voor MCD908 DVD-Microsystem

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Deze review is gemaakt voor MCD908 DVD-Microsystem

15/05/2012

España

España

Un sonido muy limpio

Tiene un sonido muy natural, limpio. No pretende ser un equipo especatcular, de sonido estridente, ni llamativo, sino que los instrumentos suenen tal y como lo hacen al natural.

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Deze review is gemaakt voor MCD908 Microcadena con DVD

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Deze review is gemaakt voor MCD908 Microcadena con DVD

22/05/2012

Nederland

Nederland

Ondanks de kleine afmeting heeft deze installatie een mooi en warm geluid.

In een niet te grootte ruimte klinkt dit product geweldig.Ook het ontwerp is strak en eenvoudig en er zijn goede materialen gebruikt. Gebruik deze installatie vooral als weergave bron van mijn Apple laptop iMac pro.Ook gebruik ik dit product als TV geluidsbron en de weergaven is uitstekend.

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Deze review is gemaakt voor MCD908 DVD Micro Theatre

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Deze review is gemaakt voor MCD908 DVD Micro Theatre

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