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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
MCD708/58
Niet meer leverbaar
Magenta kleur wordt weergeven op mijn Philips-apparaat.
Kan geen radiozender selecteren met de afstandsbediening van mijn Philips-systeem.
Is het mogelijk een spraakopname te maken met mijn Philips-soundmachine?
Hoe kan ik een hoofdtelefoon op het Philips-apparaat aansluiten?
Hoe kan ik tussen verschillende audiotalen schakelen?
De beeldkwaliteit van mijn Philips-apparaat verbeteren.
Tijdens het afspelen informatie op mijn Philips Hi-Fi weergeven.
Hoe kan ik zoeken in mijn Philips-apparaat?
Tijd instellen op mijn Philips MCD718-systeem.