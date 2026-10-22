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Niet meer leverbaar
MCD708/58
De neodymium ribbon-tweeter is een enkelpolige tweeter die dynamisch en scherp geluid geeft. Dit wordt vaak gebruikt in hoogwaardige audiosystemen om een natuurgetrouw geluid weer te geven. Conventionele kegels en dome-tweeters zijn gebaseerd op een directioneel bewegend spoelprincipe, terwijl de enkelpolige neodymium ribbon-tweeter hoge frequenties uitzendt in een volledig 180-gradenpatroon. Dit vergroot de breedte van het geluidsspectrum voor de hogere tonen drastisch, breidt de ideale luisterplaats uit en levert rijk, kristalhelder en natuurlijk geluid, zelfs van compacte audiosystemen.
Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt u een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.
Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidsperceptie kunt genieten.
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