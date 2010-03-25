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Niet meer leverbaar
Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek en foto's met familie en vrienden.
Veel wekkers hebben verschillende soorten alarmen. Deze klokradio van Philips wekt u met de radio of het traditionele zoemeralarm. Met de sleeptimer kunt u de gewenste tijd programmeren voor muziek wanneer u gaat slapen. Of u nu wilt worden gewekt met een zoemeralarm met een monotone toon of naar uw favoriete muziek wilt luisteren als u gaat slapen, deze klokradio heeft het allemaal.
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3.8
van 5
8
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
PeterK
25/03/2010
Nederland
perfecte set voor slaap-/kinderkamer
Een micro set die aan alle verwachtingen voldoet, makkelijk aan te sluiten, prima geluid en heel gebruiksvriendelijk. Ideaal voor op slaapkamer of kinderkamer waarbij prima CDs en DVD kunnen worden afgespeeld. Geluid en beeld zijn prima, echt value for money, zeker met de recente prijsverlaging. Ook voor jeugd heel leuk om MP3 of MP4 speler op aan te sluiten en favoriete muziek te beluisteren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
Ignatius10
13/06/2013
Nederland
Product is prima
Het gebruikersgemak viel mij iets tegen. Ik moet telkens toch het boekje erbij pakken om te weten wat ik doen moet om bepaalde functies actief te maken. Dan gaat het dus om zaken die ik niet regelmatig doe als bijvoorbeeld de zenders in te stellen. Het design is niet flitsend, maar dat speelde voor de aanschaf niet echt een rol. Het ging om de prestaties en die zijn prima
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
revigo64
10/10/2011
Nederland
een mooie en compacte mini stereoset
een mooie en compacte mini stereoset die ook nog DVD's kan afspelen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD395 Klassiek DVD-microsysteem