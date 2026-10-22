Digitaal afstemmen met 40 voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Digitale radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender te gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.