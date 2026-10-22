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Niet meer leverbaar

MCD196/58

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Digitaal afstemmen met 40 voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Digitaal afstemmen met 40 voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Digitale radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender te gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Inclusief gebruiksvriendelijke afstandsbediening

Inclusief gebruiksvriendelijke afstandsbediening

Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

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