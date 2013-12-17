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Niet meer leverbaar

DVD-microtheater

MCD139B/58

1

| (1) Beoordeling

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Digitaal afstemmen met 40 voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Digitaal afstemmen met 40 voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Digitale radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender te gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Wekker- en sleeptimerfuncties

Wekker- en sleeptimerfuncties

Veel wekkers hebben verschillende soorten alarmen. Deze klokradio van Philips wekt u met de radio of het traditionele zoemeralarm. Met de sleeptimer kunt u de gewenste tijd programmeren voor muziek wanneer u gaat slapen. Of u nu wilt worden gewekt met een zoemeralarm met een monotone toon of naar uw favoriete muziek wilt luisteren als u gaat slapen, deze klokradio heeft het allemaal.

Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

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Recensies

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1.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
3
2

17/12/2013

España

España

.justo cuando paso los dos años de compra,y por consiguiente de garantia, dejo de funcionar, de oirse si funcionaba el lector y la radio y todo pero.

Se estropeo el amplificador o lo wue hiciera que se oyera el sonido, porque el display y el lector si funcionaba.....una pena porque me costaba mas dinero arreglarla que una nueva.

Deze review is gemaakt voor MCD139B Microcadena con DVD

Deze review is gemaakt voor MCD139B Microcadena con DVD

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