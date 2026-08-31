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Niet meer leverbaar
M1BL/00
De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.
De Philips Fidelio M1 combineert het allerbeste geluid met comfort voor een authentieke muziekbeleving onderweg. Ontwikkeld voor superieure geluidsisolatie en voorzien van een licht, maar stevig ontwerp zodat u overal kunt genieten van High Definition-geluid.
Fidelio
Blauw
Het materiaal dat gebruikt is voor de Fidelio M1, is zorgvuldig geselecteerd om te zorgen voor een langdurig draagcomfort en een uitmuntend geluid. De luxe, ademende oorkussens met memory foam zijn ontworpen voor een optimale ergonomische pasvorm. Het schuimrubber vormt zich niet alleen perfect naar de vorm van uw oor, maar het sluit ook de bastonen in en houdt omgevingsgeluid buiten. Dit is samen met de buitenkant van het oorkussen ontworpen, waarbij de juiste verhoudingen stof en synthetisch leer zijn gebruikt, om druk op het oor en warmteophoping te verminderen, zodat de M1 uitstekend voelt en klinkt.
Er is uitgebreid onderzoek gedaan met kritische muziekliefhebbers om hun luistervoorkeuren te leren kennen, zoals de eigenschappen van de geluidsbalans die zij zoeken. Onze akoestiektechnici hebben de Fidelio L1 ontworpen met oog voor de kleinste details die invloed hebben op hoe luisteraars geluid horen, bijvoorbeeld hoe het oor geluid terugkaatst en resoneert. Dit heeft geleid tot de M1-hoofdtelefoons, die een natuurlijk geluid bieden dat trouw is aan het origineel en zijn afgestemd op moderne opnamestijlen.
Elke luidsprekerdriver is zorgvuldig geselecteerd, afgesteld en getest voordat deze gekoppeld is om het meest uitgebalanceerde, natuurlijke geluid te garanderen. De drivers van 40 mm gebruiken krachtige neodymium-magneten voor een fantastisch high definition-geluid met een breed dynamisch bereik, dat zelfs de kleinste details weergeeft.
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