Bewegingssensormodus

De Philips HL22M wordt geleverd met een bewegingsgevoelige modus voor handsfree gebruik. Hierdoor kunt u de hoofdlamp bedienen door uw hand voor de sensor heen en weer te bewegen. Als u de sensormodus wilt activeren, schakelt u de lamp in, drukt u op de knop voor bewegingsdetectie totdat het blauwe lampje in de linkerbovenhoek gaat branden en is handsfree gebruik ingesteld.