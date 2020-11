Werk maximaal 4 uur lang door

De Philips PEN20S is uitgerust met een geavanceerde oplaadbare batterij. In de Eco-modus krijgt u een heldere lichtbundel van 100 lumen voor maximaal 4 uur continu gebruik (hetzelfde geldt voor de spotlight van 100 lumen). In de Boost-modus krijgt u een intense lichtbundel van 200 lumen voor ongeveer 2 uur continu gebruik. Het duurt slechts 2 uur om de batterij volledig op te laden via een standaard micro-USB-aansluiting. In de verpakking zit een USB-kabel en het apparaat is compatibel met de meeste USB-opladers op de markt.