Werk maximaal 6 uur lang door

De draadloze Philips RCH10S LED-lamp heeft een design dat perfect is voor het werk. De Philips RCH10S wordt gevoed door een krachtige li-ionbatterij en wordt binnen 3 uur volledig opgeladen, zodat het LED-licht optimaal wordt benut. Werk maximaal 6 uur in de Eco-modus of 3 uur in de Boost-modus. Met de dop die met één beweging open te draaien is, kunt u uw Philips RCH10S nog gemakkelijker opladen.