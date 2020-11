Nieuwe, geavanceerde accu — lange gebruiksduur en supersnel opladen

De RCH6 oplaadbare LED-inspectielamp is voorzien van de geavanceerde batterijtechnologie. Deze heeft een lange gebruiksduur tot maximaal 4,5 uur in de Eco-modus en laadt supersnel op in minder dan 1 uur. Deze LED-inspectielamp gaat zeer lang mee en is snel klaar voor gebruik.