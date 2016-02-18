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Niet meer leverbaar

5.1 home cinema

HTS9520/12

3.6

| (88) Reviews & awards

1 Prijs

Surround Sound uit alle richtingen, net als in de bioscoop

Ruim 70% van de testpersonen* geeft de voorkeur aan Philips 360Sound. 360Sound-luidsprekers hebben geluidsdrivers aan de voorkant en zijkanten, zodat de Surround Sound net als in de bioscoop gelijkmatig over de ruimte wordt verdeeld.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Surround Sound uit alle richtingen, net als in de bioscoop

  • Blu-ray 3D afspelen

360Sound vult uw kamer met geluid uit alle richtingen

360Sound vult uw kamer met geluid uit alle richtingen

360Sound is niet te vergelijken met een normale 5.1-kanaals home cinema door het unieke ontwerp met drie drivers per satellietluidspreker - één voorluidspreker en twee schuine zijluidsprekers - voor een kamervullend geluid. Philips gebruikt naast dipolen ook een uniek algoritme om het meeslepende geluidseffect nog verder te versterken. 360Sound bevat eersteklas akoestische onderdelen zoals zachte dome-tweeters, neodymium-magneten en klasse 'D' digitale versterkers voor een uitzonderlijke geluidskwaliteit vanuit alle hoeken van de kamer, waardoor u zich thuis in een bioscoop waant.

Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring

Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring

Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

Philips Net TV met Wi-Fi voor populaire onlinediensten op uw TV

Philips Net TV met Wi-Fi voor populaire onlinediensten op uw TV

Ervaar een groot aantal onlinediensten met Net TV. Geniet wanneer u maar wilt rechtstreeks op uw TV van films, afbeeldingen, infotainment en andere onlinecontent. Sluit uw home cinema rechtstreeks aan op uw thuisnetwerk via de Ethernet-aansluiting en gebruik uw afstandsbediening om naar het item dat u wilt bekijken te navigeren en dit te selecteren. Met het Philips-menu hebt u toegang tot populaire Net TV-diensten die gemaakt zijn voor uw scherm. Bovendien kunt u via het DLNA-gecertificeerde PC-netwerk met uw afstandsbediening video's bekijken en hebt u toegang tot foto's op uw computer.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Afbeelding van AWARD-1679550

Recensies

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3.6

van 5

88

Reviews & awards

18/02/2016

Nederland

Nederland

Even de tijd nemen

Je moet even de tijd nemen om goed uit te pakken en te installeren. Werkt prima, behalve dat de geluidsinstellingen spontaan wijzigen en het geluid niet juist is (te zacht of met echo). Home Cinema set speciaal gekocht voor de TV die er goed bij past (mogelijkheden, geluid en disign)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS9520 5.1 home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS9520 5.1 home cinema

09/04/2013

Nederland

Nederland

Draadloos streamen lukt niet via de dongel

Mooi apparaat wat via de Televisie een Philips 46PFL9705H/12 met HDMI 1.4 een zeer goede samenwerking heeft op gebied van geluid, maar alleen jammer dat ik voor het streamen van geluid naar de installatie gebruik moet maken van de televisie, heb ook een dongel gekocht van Philips voor de 9520 en de 360 sound via de draadloze unit voor de achter speakers, maar de dongel krijg ik wel online op de router maar niet als media center voor streaming van mijn Android pad,

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS9520 5.1 home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS9520 5.1 home cinema

20/05/2012

Nederland

Nederland

Zeer tevreden

Ik ben zeer tevreden, alleen het op starten duurd iets telang. Maar dat is het enigste verder super

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS9520 5.1 home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS9520 5.1 home cinema

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op vergelijkingen met een vooraanstaand concurrent tijdens een geluidstest onder consumenten, uitgevoerd door Synovate in Duitsland in november 2010. Gegevens beschikbaar.