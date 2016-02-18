Ik gebruik de HTS9520 home cinema set nu bijna een jaar. Na verwijdering van enkele bugs (firmware/software updates) geef ik hier mijn impressie (algemeen en technisch). HTS9520 is een veelzijdig apparaat. BDs (evt. 3D), DVDs, CDs en films in vrijwel elk formaat (DivX, XviD, mpeg, etc) kunnen worden afgespeeld. De radio is goed, het afspelen van media van een PC of Mac is handig maar vereist wat moeite om op te zetten. De geluidskwaliteit is erg goed. Hoge en lage tonen komen goed door, en door de digitale versterkers is het geluid nog steeds zuiver bij hoog volume. Vooral bij het luisteren/kijken naar BDs (DTS en DTS-HD) is het verschil met goedkopere speakersets merkbaar. 360Sound werkt goed bij DVDs en BDs met 5.1 surround geluid. Bij het kijken naar films met 2.1 sound probeert het 360Sound algoritme 5.1 surround te creeren, maar dit gaat niet altijd vlekkeloos. Gelukkig kan 360Sound aan- of uitgezet worden, alsook 2.1 of multi-channel geluid. Waar Philips echt nog even naar moet kijken is het verschil in geluidsniveau tussen de center en niet-center speakers. Het geluidsniveau van de midden speaker lijkt lager te zijn dan alle andere, waardoor omgevingsgeluid conversaties in een film overstemt/domineert. Gebruiksgemak is volgens Sense & Simplicity. Erg gemakkelijk, erg fijn. Er zijn verschillende accessoires, zoals draadloze achterste speakers. Dit werkt erg mooi! Een wifi-dongle, werkt ook goed! Al met al een prachtige all-in-one home cinema set, ik heb er veel plezier van. Een echte aanrader!