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5.1 home cinema

HTS5593/12

3.8

| (12) Reviews & awards

Krachtig bioscoopgeluid met diepe bassen

Breng het overdonderende van de bioscoop naar de huiskamer! Krachtige Surround Sound van maar liefst 1000 W uit luidsprekers met twee baspijpen en 3D Blu-ray Disc-weergave geven home entertainment ongekende power.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Krachtig bioscoopgeluid met diepe bassen

  • Dubbel basgeluid

  • 3D Blu-ray

Krachtige luidsprekers met dubbele baspijpen voor geweldig geluid

Krachtige luidsprekers met dubbele baspijpen voor geweldig geluid

Krachtige luidsprekers met Bass Reflex-systeem en dubbele baspijpen verbeteren de lage frequenties en leveren zuivere, diepe bastonen. U kunt het laagste gebrom en het diepste gebrul horen.

Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

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Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

12

Reviews & awards

2

22/05/2013

Deutschland

Deutschland

gute Leistung

Besonders gut sind die Bild- und Tonleistungen in dieser Preisklasse. Auch positiv zu sehen ist, dass es die Möglickeit für Firmware-Updates gibt. Auch Blu Rays und DVDs werden sehr schnell eingelesen. Man kann auch die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher je nach Sitzpostion verändern. Das wird auch nicht bei jedem Gerät geboten. Ein insgesamt absolut überzeugendes Gerät, da es zumindestens für mich in erster Linie um Bild und Ton geht. Nicht so gut gefällt mir weniger, dass hier schon genannte zu dunkle Display, sondern vielmehr die gar nicht beleuchteten "Touch-Tasten" am Gerät und die zu scharfen Kanten beim Subwoofer. Auch die Lautstärke wird nicht beim abschalten gespeichert.

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Deze review is gemaakt voor HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

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22/09/2014

España

España

Magnífico sonido con todas las prestaciones tecnológicas

Tengo este equipo desde hace unas semanas y se puede afirmar que es uno de los mejores que hay disponibles en el mercado por su elevada calidad sonora con todas las prestaciones tecnológicas que se pueden precisar. Elegante diseño y materiales de gran calidad. Lo recomiendo

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Deze review is gemaakt voor HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1

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03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Musik gut Sprache durchschnitt

Der Bass und die Musik sind klangrein. Die einzelnen Lautsprecher sind gut einzustellen. Ser gesprochene Ton ist etwas zu schwach.

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Deze review is gemaakt voor HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

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