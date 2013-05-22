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HTS5593/12
Krachtig bioscoopgeluid met diepe bassen
Breng het overdonderende van de bioscoop naar de huiskamer! Krachtige Surround Sound van maar liefst 1000 W uit luidsprekers met twee baspijpen en 3D Blu-ray Disc-weergave geven home entertainment ongekende power.
Dubbel basgeluid
3D Blu-ray
Krachtige luidsprekers met Bass Reflex-systeem en dubbele baspijpen verbeteren de lage frequenties en leveren zuivere, diepe bastonen. U kunt het laagste gebrom en het diepste gebrul horen.
Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.
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3.8
van 5
12
Reviews & awards
Markus80
22/05/2013
Deutschland
gute Leistung
Besonders gut sind die Bild- und Tonleistungen in dieser Preisklasse. Auch positiv zu sehen ist, dass es die Möglickeit für Firmware-Updates gibt. Auch Blu Rays und DVDs werden sehr schnell eingelesen. Man kann auch die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher je nach Sitzpostion verändern. Das wird auch nicht bei jedem Gerät geboten. Ein insgesamt absolut überzeugendes Gerät, da es zumindestens für mich in erster Linie um Bild und Ton geht. Nicht so gut gefällt mir weniger, dass hier schon genannte zu dunkle Display, sondern vielmehr die gar nicht beleuchteten "Touch-Tasten" am Gerät und die zu scharfen Kanten beim Subwoofer. Auch die Lautstärke wird nicht beim abschalten gespeichert.
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Deze review is gemaakt voor HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
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Santi56
22/09/2014
España
Magnífico sonido con todas las prestaciones tecnológicas
Tengo este equipo desde hace unas semanas y se puede afirmar que es uno de los mejores que hay disponibles en el mercado por su elevada calidad sonora con todas las prestaciones tecnológicas que se pueden precisar. Elegante diseño y materiales de gran calidad. Lo recomiendo
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Deze review is gemaakt voor HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1
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gerwy
03/05/2014
Deutschland
Musik gut Sprache durchschnitt
Der Bass und die Musik sind klangrein. Die einzelnen Lautsprecher sind gut einzustellen. Ser gesprochene Ton ist etwas zu schwach.
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Deze review is gemaakt voor HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
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