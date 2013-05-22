Wir haben dieses Entertainment-System seit gestern im Einsatz und sind immer noch begeistert. Der Aufbau ging zu zweit recht schnell. der Eine baute die Boxen zusammen während der Andere bereits nach und nach alles verkabelte. Diese Schritte sind bis hier hin sicherlich auch alle ohne weiteres technisches Fachwissen zu überwältigen da alle Anschlüsse farblich/schriftlich gekennzeichnet sind. Inklusive dem vollständigen Anschließen anderer Geräte (TV und Spielekonsole) und einstellen der Anlage (u. a. Freischaltung von DivX, ARC-Funktion etc...) bzw. Abstimmen der Boxen dauerte das Ganze ca. 1,5 - 2 Stunden. Die Optik des Sound-Systems ist perfekt und passt optimal zu unserem schwarzen Flat-TV. Wir kauften uns zusätzlich das passende Wireless-Kit für die hinteren Boxen, damit im Wohnzimmer keine Kabel quer verlegt werden mussten. Auch dieses ist kinderleicht anzuschließen und bedarf keinen weiteren Einstellungen. Das einzige, dass uns bisher ein wenig stört ist, wie bereits von anderen Nutzern bereits erwähnt, das etwas zu schwach beleuchtete Display. Auch hat der Player ab und zu eine lange Reaktionszeit. Rundum aber sicherlich ein sehr gutes, wirklich günstiges Produkt