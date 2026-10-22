Foto-CD (JPEG) met muziekweergave (MP3)

Een foto-CD is een CD-R of CD-RW waarop u MP3-foto's en digitale foto's kunt opslaan. Als u een foto-CD in de DVD-speler plaatst, verschijnt een schermmenu waarop de JPEG- en/of MP3-bestanden op de disc worden weergegeven. U hoeft alleen de gewenste muziek- en beeldbestanden te selecteren en op PLAY of OK te drukken, en u kunt uw foto's op TV bekijken terwijl tegelijkertijd uw muziek wordt afgespeeld.