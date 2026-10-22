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Niet meer leverbaar
HTS5310K/51
De multi-formaat speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook voor een optimaal kijkplezier.
Philips biedt u een snelstartgids waarmee u uw systeem snel kunt installeren. Duidelijke, gekleurde afbeeldingen leiden u door de basisstappen voor het maken van een aansluiting en het verkrijgen van beeld en geluid. Deze basisstappen worden duidelijk uitgelegd op een blad in de doos en zorgen voor een snelle en eenvoudige installatie.
Een foto-CD is een CD-R of CD-RW waarop u MP3-foto's en digitale foto's kunt opslaan. Als u een foto-CD in de DVD-speler plaatst, verschijnt een schermmenu waarop de JPEG- en/of MP3-bestanden op de disc worden weergegeven. U hoeft alleen de gewenste muziek- en beeldbestanden te selecteren en op PLAY of OK te drukken, en u kunt uw foto's op TV bekijken terwijl tegelijkertijd uw muziek wordt afgespeeld.
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