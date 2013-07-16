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Niet meer leverbaar

5.1 home cinema

HTS3583/12

3

| (3) Reviews & awards

Krachtige Surround Sound

Breng het overweldigende gevoel van de bioscoop naar uw huiskamer met het Philips Home Cinema-systeem HTS3583. Surround Sound van maar liefst 600 W uit zichtbare luidsprekers en een magistrale 3D Blu-ray-weergave geven home entertainment ongekende power.

Bekijk alle voordelen

Met Blu-ray 3D

Krachtige Surround Sound

  • Smart TV

  • 3D Blu-ray

Het RMS-vermogen van 600 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Het RMS-vermogen van 600 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring

Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring

Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

3

Reviews & awards

4
2

16/07/2013

Österreich

Österreich

Das Produkt hält was es verspricht

Die Anleitung zum Aufbau war sehr hilfreich. Einfache Inbetriebnahme. Gutes Sound und gutes Bild, wie gewünscht. Ich bin sehr zufrieden und würde es jedem weiterempfehlen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

05/04/2014

Deutschland

Deutschland

Günstiges Gerät

Nettes Gerät - aber leider nur mit marginalen Funktionen. Radio bietet kein RDS. Leider nur ein HDMI-Eingang. HDMI-ARC-Kopplung mit Philips-TV (PFL4007) nur träge (dauert bis der Verstärker zuschaltet und manchmal laufen TV-Ton und Verstärker gemeinsam, was zu einen "Echo" führt und erst durch An- und Ausschalten des Verstärkers wieder behoben werden kann). Aufruf von Smart-TV erfordert häufig eine erneute Registrierung.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

10/09/2012

España

España

no cumple con las expectativas

Este producto no cumple con las expectativas que se podían esperar de un producto Philips y de ese precio. No tiene suficiente potencia (los 600 w seguro que no son reales). El sonido es prácticamente nulo en los primero 35 puntos de subida con el mando (y tiene 60). Otros home cinema de iguales características no se pueden poner a tope de sonido porque es demasiado y este a tope no es mucho. El easy link funciona fatal. No se sincroniza bien con la tv Philips que también tengo. En general me ha dejado decepcionado. No lo he devuelto porque lo compre por una web de venta online y me van a poner muchas pegas (y pagar los portes). No lo recomendaría a nadie (por lo menos por ese precio)

Deze review is gemaakt voor HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1

Deze review is gemaakt voor HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1

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