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Niet meer leverbaar
HTS3583/12
Krachtige Surround Sound
Breng het overweldigende gevoel van de bioscoop naar uw huiskamer met het Philips Home Cinema-systeem HTS3583. Surround Sound van maar liefst 600 W uit zichtbare luidsprekers en een magistrale 3D Blu-ray-weergave geven home entertainment ongekende power.
Smart TV
3D Blu-ray
Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.
Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.
3.0
van 5
3
Reviews & awards
srahl
16/07/2013
Österreich
Das Produkt hält was es verspricht
Die Anleitung zum Aufbau war sehr hilfreich. Einfache Inbetriebnahme. Gutes Sound und gutes Bild, wie gewünscht. Ich bin sehr zufrieden und würde es jedem weiterempfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
Tiger
05/04/2014
Deutschland
Günstiges Gerät
Nettes Gerät - aber leider nur mit marginalen Funktionen. Radio bietet kein RDS. Leider nur ein HDMI-Eingang. HDMI-ARC-Kopplung mit Philips-TV (PFL4007) nur träge (dauert bis der Verstärker zuschaltet und manchmal laufen TV-Ton und Verstärker gemeinsam, was zu einen "Echo" führt und erst durch An- und Ausschalten des Verstärkers wieder behoben werden kann). Aufruf von Smart-TV erfordert häufig eine erneute Registrierung.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
tonetiruta
10/09/2012
España
no cumple con las expectativas
Este producto no cumple con las expectativas que se podían esperar de un producto Philips y de ese precio. No tiene suficiente potencia (los 600 w seguro que no son reales). El sonido es prácticamente nulo en los primero 35 puntos de subida con el mando (y tiene 60). Otros home cinema de iguales características no se pueden poner a tope de sonido porque es demasiado y este a tope no es mucho. El easy link funciona fatal. No se sincroniza bien con la tv Philips que también tengo. En general me ha dejado decepcionado. No lo he devuelto porque lo compre por una web de venta online y me van a poner muchas pegas (y pagar los portes). No lo recomendaría a nadie (por lo menos por ese precio)
Deze review is gemaakt voor HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1
Deze review is gemaakt voor HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1