Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HTS3551/12
Niet meer leverbaar
Snelstartgids
Bepalingen en voorwaarden
Geluid en beeld synchroniseren op mijn Philips HCS.
Er staat een BUDA-map op mijn USB nadat ik het heb aangesloten op het Philips-systeem.
Ik heb geen toegang tot de functies van BD-Live op het HCS.
DivX-ondertiteling wordt niet weergegeven op mijn speler.
Het bericht "UPG MCU" verschijnt op de Philips-speler.
Mijn Philips-speler speelt geen .MKV-bestanden af.
Subtitle-knop werkt niet op de afstandsbediening.
BD-Live-materiaal laden duurt lang op mijn Philips-speler.
Ik ben het wachtwoord van mijn Philips-apparaat vergeten.
Slechte kwaliteit tijdens afspelen van YouTube Leanback™ of Picasa™.
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product