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Niet meer leverbaar

5.1 home cinema

HTS3551/12

4.8

| (5) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Surround Sound zoals in de bioscoop

Haal de bioscoop in huis! Krachtige luidsprekers met dubbele baspijpen en High Definition HDMI 1080p upscaling zorgen voor levensecht home entertainment. Ook geschikt voor Blu-ray Discs.

Bekijk alle voordelen

met Blu-ray

Surround Sound zoals in de bioscoop

  • Blu-ray

Eenvoudig toegang tot uw YouTube-video's en Picasa-foto's

Eenvoudig toegang tot uw YouTube-video's en Picasa-foto's

Bekijk nu YouTube-video's en Picasa-foto's op uw TV. Geniet van de enorme verzameling onlinevideo's op een groter scherm, zonder dat u zelfs maar uw computer hoeft in te schakelen. U hoeft alleen maar uw Blu-ray-speler of home cinema-systeem op internet aan te sluiten, draadloos via Wi-Fi of met een kabel in de LAN-aansluiting, om vervolgens op de bank te kunnen genieten van het beste van YouTube en Picasa.

Krachtige luidsprekers met dubbele baspijpen voor geweldig geluid

Krachtige luidsprekers met dubbele baspijpen voor geweldig geluid

Krachtige luidsprekers met Bass Reflex-systeem en dubbele baspijpen verbeteren de lage frequenties en leveren zuivere, diepe bastonen. U kunt het laagste gebrom en het diepste gebrul horen.

Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

5

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

10/04/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

dit product heeft goede eigenschappen

ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3551 5.1 home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3551 5.1 home cinema

10/04/2013

Nederland

Nederland

dit product heeft goede eigenschappen

ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3551 5.1 home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3551 5.1 home cinema

23/11/2012

Nederland

Nederland

Super set

Goed geluid! Makkelijk aan te sluiten en heel veel mogelijkheden zoals YouTube. Ben er echt tevreden over. Zeker over het warme geluid, gaat lekker hard zonder te vervormen. Goede prijs kwaliteit verhouding. Ook de draden zijn lekker lang.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3551 5.1 home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3551 5.1 home cinema

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Voorwaarden

  1. Ga naar www.philips.com/support voor het upgraden van de toegang tot YouTube en Picasa.

  2. Alleen voor modellen die geschikt zijn voor Wi-Fi. Raadpleeg de productspecificaties voor meer informatie.