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Niet meer leverbaar

5.1 home cinema

HTS3541/12

3.6

| (37) Reviews & awards

Krachtige Surround Sound uit compacte luidsprekers

Breng het overdonderende van de bioscoop naar de huiskamer! Krachtige Surround Sound uit zichtbare luidsprekerdrivers en Full HD 1080p met Blu-ray Disc-weergave geven home entertainment een ongekende power.

Bekijk alle voordelen

uit compacte luidsprekers

Krachtige Surround Sound uit compacte luidsprekers

  • Blu-ray

Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

-

Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

37

Reviews & awards

18/03/2018

Deutschland

Deutschland

Bin mit dem Gerät sehr zufrieden

Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

dieses Produkt ist super

Es ist einfach ur klasse guten saund und alles stimmt

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

11/10/2012

Suisse

Suisse

Geverifieerde koper

sehr gut

ohne Probleme angeschlossen an ältere Geräte und alles funktioniert tadellos.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

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