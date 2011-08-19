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HTS3520/12
Bezeten van muziek
Haal de bioscoop in huis! Krachtige luidsprekers met baspijpen en High Definition HDMI 1080p upscaling zorgen voor levensecht home entertainment.
HDMI 1080p
Een ingebouwde Dolby Digital-decoderbox zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.
3.8
van 5
26
Reviews & awards
Vermeulen2410
19/08/2011
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3520 5.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3520 5.1 home cinema
Tintenknall
13/08/2016
Deutschland
Für mich ausgezeichnet
Ich habe dieses Heimkinosystem sehr gerne verwendet und war auch für den einfachen Heimgebrauch sehr zufrieden. Die Lautstärke und Klangqualität waren für mich gut und auch ausreichend, ich wollte ja auch keine Kinoveranstaltung aufführen. Die Bedienbarkeit war einfach und sehr leicht verständlich. Leider hat sich das Gerät jetzt verabschiedet da es sich nicht mehr einschalten lasst. Der Powerbutten blinkt nur noch und das war es dann schon. Leidet ist die Garantie vor drei Monaten abgelaufen so dass ich mir wohl etwas neues zulegen muss, was ich mir eigentlich nicht leisten kann. Schade ist ausserdem das noch eine CD im Laufwerk liegt und ich diese jetzt nicht mehr rausbekomme.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3520 5.1 Home Entertainment-System
Ja, ik raad dit product aan
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Livarkhal
11/04/2017
France
excellent
5 ans que j'ai ce home cinema, il fonctionne parfaitement, aucun problème sur la qualité du son, le design est simple et le fond bien dans un appartement, très simple à installer même sans notice vraimennt un très bon produit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3520 Home Cinéma 5 enceintes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3520 Home Cinéma 5 enceintes