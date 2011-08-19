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5.1 home cinema

HTS3520/12

3.8

| (26) Reviews & awards

Bezeten van muziek

Haal de bioscoop in huis! Krachtige luidsprekers met baspijpen en High Definition HDMI 1080p upscaling zorgen voor levensecht home entertainment.

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Krachtig bioscoopgeluid met diepe bassen

Bezeten van muziek

  • HDMI 1080p

Krachtige luidsprekers met baspijpen voor geweldig geluid

Krachtige luidsprekers met baspijpen voor geweldig geluid

Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound

Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound

Een ingebouwde Dolby Digital-decoderbox zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

Het RMS-vermogen van 600 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Het RMS-vermogen van 600 W levert geweldig geluid voor films en muziek

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Recensies

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3.8

van 5

26

Reviews & awards

19/08/2011

Nederland

Nederland

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Deze review is gemaakt voor HTS3520 5.1 home cinema

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13/08/2016

Deutschland

Deutschland

Für mich ausgezeichnet

Ich habe dieses Heimkinosystem sehr gerne verwendet und war auch für den einfachen Heimgebrauch sehr zufrieden. Die Lautstärke und Klangqualität waren für mich gut und auch ausreichend, ich wollte ja auch keine Kinoveranstaltung aufführen. Die Bedienbarkeit war einfach und sehr leicht verständlich. Leider hat sich das Gerät jetzt verabschiedet da es sich nicht mehr einschalten lasst. Der Powerbutten blinkt nur noch und das war es dann schon. Leidet ist die Garantie vor drei Monaten abgelaufen so dass ich mir wohl etwas neues zulegen muss, was ich mir eigentlich nicht leisten kann. Schade ist ausserdem das noch eine CD im Laufwerk liegt und ich diese jetzt nicht mehr rausbekomme.

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Deze review is gemaakt voor HTS3520 5.1 Home Entertainment-System

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11/04/2017

France

France

excellent

5 ans que j'ai ce home cinema, il fonctionne parfaitement, aucun problème sur la qualité du son, le design est simple et le fond bien dans un appartement, très simple à installer même sans notice vraimennt un très bon produit.

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Deze review is gemaakt voor HTS3520 Home Cinéma 5 enceintes

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