Oriëntatiesensor verzekert u van het beste geluid, op iedere locatie

De kwaliteit van uw geluidservaring wordt bepaald door de plaatsing van de SoundBar in de ruimte. Gelukkig wordt dit systeem geleverd met een slimme, automatische oriëntatiesensor die de geluidskwaliteit direct optimaliseert zodra is gedetecteerd of de SoundBar horizontaal of verticaal is geplaatst. Dus of u er nu voor kiest uw SoundBar op een plank te zetten of aan de muur te monteren: u bent altijd verzekerd van een uitmuntende audio-ervaring.