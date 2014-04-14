Winkelwagen

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Niet meer leverbaar
HTB7255D/12
Geniet van perfect geluid bij films en muziek
De nieuwe 3D Blu-ray HTB7255D 2.1 home cinema van Philips biedt een ongekend heldere audioweergave met overtuigende Surround Sound. Zo geeft u uw favoriete films en muziek een nieuwe dimensie.
Klasse D-versterker
CinemaPerfect HD
Ingebouwde Wi-Fi en Bluetooth®
500 W
De premium klasse D-versterkers van Philips zijn speciaal ontwerpen om het oorspronkelijke geluid natuurgetrouw en via een nauwkeurig audiosignaal weer te geven, waardoor alle akoestische details in muziek en films precies zo worden overgebracht als de artiest of regisseur heeft bedoeld.
Muziek afspelen en opladen van iPod/iPhone.
Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskenmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.
3.3
van 5
6
Reviews & awards
Marijke49op
14/04/2014
Nederland
Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.
Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Wodan
02/12/2013
België
geluid is uitstekend
Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
DVDkijker
08/03/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Prima product maar heeft toch afwijkingen
Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.
Voordelen
Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.
Nadelen
kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.
Deze review is gemaakt voor HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Datum gebruik 2019-03-08
Deze review is gemaakt voor HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Datum gebruik 2019-03-08
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