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Niet meer leverbaar

5.1 3D Blu-ray home cinema

HTB5580/98

Krachtig Surround Sound van 1000 W zoals in de bioscoop

Muziek en films waren nog nooit zo levendig met deze Philips home cinema. De zachte soft-dome-tweeter van 15 mm met hoornstructuur voorkomt geluidsvorming en het krachtige 'geribbelde' Bass Reflex-systeem, dat 3x sterker is dan normaal, zorgt voor levensechte lage tonen.

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met draadloze achterluidspreker

Krachtig Surround Sound van 1000 W zoals in de bioscoop

  • Kristalhelder geluid

  • Draadloze achterste luidsprekers

  • Geïntegreerde Wi-Fi, Bluetooth en NFC

  • 1000W

Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth

Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth

Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

Krachtige luidsprekers met dubbele baspijpen voor geweldig geluid

Krachtige luidsprekers met dubbele baspijpen voor geweldig geluid

Krachtige luidsprekers met Bass Reflex-systeem en dubbele baspijpen verbeteren de lage frequenties en leveren zuivere, diepe bastonen. U kunt het laagste gebrom en het diepste gebrul horen.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Kijk op www.philips.com/blu-ray of video-on-demand ook in uw land beschikbaar is.

  2. DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

  3. Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Inc.