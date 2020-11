2 snelheidsstanden en pulsknop voor maximale controle

Voor het beste resultaat gebruikt u de laagste snelheidsstand (snelheid 1) voor het kloppen van slagroom, eieren, bereiden van deeg voor gebak en brood. De hogere snelheidsinstelling (snelheid 2) is bijzonder geschikt voor het fijnhakken van uien en vlees, het pureren van soep en smoothies, of het fijnmalen, raspen of in schijven snijden van groenten.