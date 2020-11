Zonder middenas geen knoeiboel in het midden van de kom

In tegenstelling tot andere, goedkopere keukenmachines heeft deze keukenmachine van Philips geen as in het midden van de kom. Hierdoor kan geen soep of andere vloeistoffen lekken vanuit het midden van de kom en blijven uw keukenmachine en aanrechtblad schoon! Het maakt zelfs de montage van uw apparaat eenvoudiger - klik gewoon de accessoirehouder op de juiste plek in de kom, aangegeven door de passende koppelingen.