Handig alles-in-één apparaat: kneden, kloppen, raspen en snijden

Met meer dan 16 functies is er geen limiet op wat u kunt maken: maaltijden, brood, sauzen en nog veel meer. Gebruik de hoogwaardige multifunctionele accessoires om ingrediënten te hakken, pureren en malen met het S-mes, of snijden en hakken met de 2-in-1-schijf. Laat uw stemming bepalen of u gaat kloppen, kneden of nog iets anders.