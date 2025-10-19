Zoektermen
HR2670/01
Overal en altijd een verse smoothie
Maak van elke dag een smoothiedag met de zeer compacte Philips-blender uit de Blend & Go 3000-serie. Bereid zijdezachte dranken en shakes in de beker, zet het lekvrije deksel erop en klaar is Kees.Bekijk alle voordelen
Maal verse ingrediënten met onze unieke ProBlend-technologie. De motor van 350 watt die lang meegaat, de duurzame Blend & Go-beker en het roestvrijstalen mes geven samen in een paar seconden een zijdezacht mengsel.
Maak uw favoriete smoothies met een krachtige motor voor dagelijks gebruik die lang meegaat.
Ribbels langs de randen van de draagbare Blend & Go-beker leiden voedsel terug naar de messen voor een fijner, gelijkmatiger resultaat.
Ontworpen voor een actief en gezond leven. Meng in de duurzame, stijlvolle beker van 600 ml. Verwijder daarna het mes, druk het lekvrije deksel erop en neem uw smoothie overal mee naartoe.
Geniet elke dag van gezonde, zijdezachte smoothies. De roestvrijstalen ProBlend-messen malen en mengen al uw ingrediënten tot een perfect resultaat.
Twee snelheden voor alles wat u kiest: langzaam voor zachtere ingrediënten en snel voor hard fruit en ijs.
Het mesunit kunt u verwijderen om onder de kraan af te spoelen of in de vaatwasmachine af te wassen.
De afneembare onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig voor een snelle, makkelijke dagelijkse routine.
