[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Deze Philips blender is prima. Hij doet wat hij moet doen en goed ook. Vers, bevroren, kant en klaar, het maakt eigenlijk niet uit wat je er in gooit, hij blend alles met gemak! De beker is prima en eenmaal de dop erop gedraaid, zit er een handige drinktuit die bij mij nog niet heeft gelekt, zowel met vervoeren, als tijdens het drinken. Het design is simpel, maar wel elegant en blend mooi met alle andere apparatuur op je aanrecht ;-) Ook het materiaal is prima, erg fijn dat er zuignapjes aan de onderkant van de blender zitten, blijft hij mooi op z'n plek staan. Er zit niet gek veel verschil tussen de 2 snelheidsstanden, maar je merkt wel dat hij op de stand 2 iets fijner de boel gaat malen.