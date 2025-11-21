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Overal en altijd een verse smoothie
Maak van elke dag een smoothiedag met de zeer compacte Philips-blender uit de Blend & Go 3000-serie. Bereid zijdezachte dranken en shakes in de beker, zet het lekvrije deksel erop en klaar is Kees.
350 W ProBlend-motor
Draagbare Blend & Go-beker
Roestvrijstalen ProBlend-sterrenmessen
Twee snelheidsstanden
Vaatwasmachinebestendige onderdelen
Maal verse ingrediënten met onze unieke ProBlend-technologie. De motor van 350 watt die lang meegaat, de duurzame Blend & Go-beker en het roestvrijstalen mes geven samen in een paar seconden een zijdezacht mengsel.
Maak uw favoriete smoothies met een krachtige motor voor dagelijks gebruik die lang meegaat.
Ribbels langs de randen van de draagbare Blend & Go-beker leiden voedsel terug naar de messen voor een fijner, gelijkmatiger resultaat.
4.5
van 5
35
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Jamystory
21/11/2025
Nederland
Top ding!
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Geweldig dat er bij deze blender een deksel zit waardoor ik mijn shake mee naar buiten kan nemen! Het is klein en handig, makkelijk om schoon te maken, en tot nu toe heb ik geen problemen gehad. Ik was bang dat bevroren fruit misschien moeilijk zou gaan omdat het zo’n kleine blender is, maar daar heb ik gelukkig geen last van. Hij past mooi in mijn keuken en is vanwege het formaat ook makkelijk om op te bergen. Ik zou het aanraden want ik ben er heel erg blij mee!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR2670/00-blenders opaal
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR2670/00-blenders opaal
motheroffour
17/11/2025
Nederland
Krachtpatser in een klein jasje
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik heb deze blender nu een paar weken in gebruik. Ik ben er erg tevreden mee. Hij doet precies wat hij moet doen, en veel sneller en krachtiger dan zijn uiterlijk doet vermoeden. Ook fijn is, dat hij erg makkelijk schoon te maken is. Met het bijgeleverde deksel kan je je smoothie makkelijk meenemen. Maar ook voor sausjes is het een ideaal ding. Ik werk graag met notenroom, en een reguliere staafmixer kan het moeilijk hebben met de hardheid van de nootjes. Deze blender kan ze moeiteloos aan. Net als bevroren fruit, geen enkel probleem voor deze blender.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR2670/00-blenders opaal
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR2670/00-blenders opaal
Dgielkens
08/11/2025
Nederland
Klein en makkelijk in gebruik
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik heb deze nou een paar weken in bezit en ik vind deze erg makkelijk in gebruik. Hij neemt niet veel plaats in beslag en bevroren groenten en fruit is geen probleem. Een sausje had ik er ook zo mee op tafel gezet. Wat ik wel een minpunt vond, is dat ik de knop de hele tijd moest vast blijven houden. Maar dat is maar een kleinigheid.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR2670/00-blenders opaal
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR2670/00-blenders opaal