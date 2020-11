Driehoekige vorm voor optimale stroom- en mengprestaties

De ProMix-technologie van Philips-staafmixers is ontwikkeld in samenwerking met de vooraanstaande universiteit van Stuttgart. Het is een geavanceerde technologie om constanter en sneller te kunnen mengen. De unieke ProMix-mengtechnologie in Philips-staafmixers maakt gebruik van een driehoekige vorm om een optimale stroom te garanderen en biedt maximale prestaties voor zijdezachte soepen en smoothies.