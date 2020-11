Voorspoelfunctie spoelt de ongewenste vezels weg

De Philips-sapcentrifuge is de eerste sapcentrifuge op de markt met een voorspoelfunctie. Door water in de stamper te gieten, kunt u een waterfontein in het apparaat creëren, die de ongewenste vezels van het deksel spoelt en ervoor zorgt dat de zeef eenvoudiger schoon te maken is.